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Силы обороны отбили более 70 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 06:45
Украинский военнослужащий. Фото из Facebook Генштаба

В течение 25 февраля Силы обороны Украины отбили 71 атаку врага на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российская Федерация сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на указанных направлениях.

Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня.

Враг нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди.

Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов является значительной по всей территории Украины".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирино на Сумщине, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огирцево и Бологовка Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спирного, Раздоловки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. Противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск. Враг провел без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы 22 населенных пунктов. В частности – Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. Противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар – успеха не имел. Огневому воздействию подверглись Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Враг продолжает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения. В частности, от вражеского огня пострадали Временка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье на Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомыс на Херсонщине, а также Матросовка Николаевской области.

В Генштабе сообщили, что из-за опасений деоккупации украинских территорий так называемый городской прокурор Горловки Донецкой области сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию РФ.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские защитники сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата различных типов: "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет-3".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также еще 2 важных вражеских цели.

Темы: Вооруженные силывойнаГенштабРосcия
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