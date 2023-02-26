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В Україні ліквідовані ще понад 650 окупантів та десятки техніки

Роман ПетренкоНеділя, 26 лютого 2023, 08:28
фото генштабу

Збройні сили знищили за добу 660 російських загарбників, 6 танків та 7 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3381 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2380 (+7) од,
  • РСЗВ – 475 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптері – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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