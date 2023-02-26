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В Украине ликвидированы еще более 650 оккупантов и десятки техники

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 07:28
В Украине ликвидированы еще более 650 оккупантов и десятки техники
фото генштаба

Вооруженные силы уничтожили за сутки 660 российских захватчиков, 6 танков и 7 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 148130 (+660) человек ликвидировано,
  • танков - 3381 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6615 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2380 (+7) ед,
  • РСЗО - 475 (+0) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетах - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2037 (+2),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5242 (+7) ед,
  • специальная техника - 230 (+0).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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