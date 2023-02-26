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На Донеччині та Херсонщині росіяни вбили ще п’ятьох цивільних

Роман ПетренкоНеділя, 26 лютого 2023, 08:51
РУЙНУВАННЯ В БАХМУТІ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти протягом доби вбили трьох цивільних у Донецькій області, ще двох – у Херсонській.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: За 25 лютого стало відомо про 3 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 2 у Бахмуті та 1 у Новопокровському.

Ще 4 людини в області дістали поранення.

Тим часом Херсон армія рф атакувала 13 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки та територію підприємства.

Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Теми: Донецька областьХерсонська областьвійна
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