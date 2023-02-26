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В Донецкой и Херсонской областях россияне убили еще пятерых гражданских

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 08:51
РАЗРУШЕНИЯ В БАХМУТЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты в течение суток убили троих гражданских в Донецкой области, еще двух - в Херсонской.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: За 25 февраля стало известно о 3 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: 2 в Бахмуте и 1 в Новопокровском.

Еще 4 человека в области получили ранения.

Тем временем Херсон армия РФ атаковала 13 раз - били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома и территорию предприятия.

За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российской агрессии 2 человека погибли, 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Темы: Донецкая областьХерсонская областьвойна
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