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Президент Чехії про війну: "Можна сподіватись на краще, але краще готуватись до гіршого"

"Європейська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 08:13
Президент Чехії про війну: Можна сподіватись на краще, але краще готуватись до гіршого
ПЕТР ПАВЕЛ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Чехії, колишній генерал НАТО Петер Павел зазначив, що Чехії - і союзникам - варто готуватися підтримувати Україну у тривалій перспективі, незалежно від сподівань на якнайшвидшу перемогу України, та не виключати менш оптимістичних сценаріїв. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Суспільному на запитання про те, чи будут готові Чехія і союзники підтримувати Україну "скільки знадобиться". 

"Ми повинні сподіватися на краще. Але ще краще бути готовим до гірших сценаріїв. Це не означає, що ми повинні надавати їм більший пріоритет, але повинні визнати, що війна може не закінчитися цього року, перетворитися на заморожений конфлікт, на якийсь інший вид конфлікту на різних рівнях. Ми повинні бути до цього готові.

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Тому важливо забезпечити Україну всім необхідним, особливо військовою технікою, а також фінансовою допомогою, щоби продовжувати захист країни та перетворювати його на перемогу. Але ми також повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, і при цьому мати змогу пояснити це нашому населенню", - каже Петер Павел. 

Він додав, що цілком очікував тієї ескалаційної риторики, яку почав Кремль у відповідь на допомогу Заходу для України, тому що це передбачає їхня доктрина.

"Гадаю, для НАТО потрібен більш рішучий підхід та вказування на те, що ми не порушуємо міжнародне право", - зазначив президент.

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Нагадаємо, у Міноборони Чехії повідомили, що за час повномасштабної війни передали Україні 38 танків і 55 БМП. 

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення досягла 10 мільярдів чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 мільярдів крон (1,27 мільярда євро).

Теми: війнаЧехіяНАТО
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