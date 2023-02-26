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Президент Чехии о войне: "Можно надеяться на лучшее, но лучше готовиться к худшему"

"Европейская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 09:13
ПЕТР ПАВЕЛ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Чехии, бывший генерал НАТО Петер Павел отметил, что Чехии - и союзникам - стоит готовиться поддерживать Украину в длительной перспективе, независимо от надежд на её скорейшую победу, и не исключать менее оптимистичных сценариев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Суспільному на вопрос о том, будет ли готова Чехия и союзники поддерживать Украину "сколько понадобится".

"Мы должны надеяться на лучшее. Но еще лучше быть готовым к худшим сценариям. Это не означает, что мы должны предоставлять им больший приоритет, но должны признать, что война может не закончиться в этом году, превратиться в замороженный конфликт, в какой-то другой вид конфликта на разных уровнях. Мы должны быть к этому готовы. Поэтому важно обеспечить Украину всем необходимым, особенно военной техникой, а также финансовой помощью, чтобы продолжать защиту страны и превращать ее в победу. Но мы также должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, и при этом иметь возможность объяснить это нашему населению", - говорит Петер Павел.

Он добавил, что вполне ожидал той эскалационной риторики, которую начал Кремль в ответ на помощь Запада для Украины, потому что это предусматривает их доктрина.

"Думаю, для НАТО нужен более решительный подход и указание на то, что мы не нарушаем международное право", - отметил президент.

Напомним, в Минобороны Чехии сообщили, что за время полномасштабной войны передали Украине 38 танков и 55 БМП.

Темы: войнаЧехияНАТО
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