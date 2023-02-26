За добу під обстрілом росіян були 8 областей – ОВА

Російські окупанти протягом доби обстріляли 8 українських областей, є поранені та загиблі цивільні.

Джерело: ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли 3 територіальних громад області: Шалигинської, Білопільської, Свеської. Було зафіксовано 36 прильотів, з яких 28 прильотів з мінометів, 8 − з артилерії. На щастя, без жертв та руйнувань.

Запорізька: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Залізничне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Темирівка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина: вчора під обстріли двічі потрапили Червоногригорівська громада Нікопольського району та Великомихайлівська - Синельниківського. Ворог бив з важкої артилерії. Обірвав лінію електропередач. Наслідки ще уточнюються. Люди неушкоджені. На Нікопольщині під вогнем були Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Люди не постраждали, але є руйнування.

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У Нікополі пошкоджені три приватні житлові будинки, в місті понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач. У Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок, декілька нежитлових будівель. Триває обстеження територій. Масштаби руйнувань уточнюються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огірцеве та Бологівка. На Куп’янському напрямку — артилерійські обстріли неподалік Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Табаївки та Берестового. Внаслідок обстрілів смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено житлові 5-типоверхівки.

Внаслідок артилерійських обстрілів Куп'янска пошкоджено щонайменше 4 приватних житлові будинки. Жінка 82 років постраждала через гостру реакцію на стрес. Отримала медичну допомогу на місці. Ввечері з артилерії обстріляне с. Моначинівка Куп'янського району. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках вчора росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, а також в районі Серебрянського лісництва. Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: за добу в області 3 загиблих, 4 поранених цивільних.

Протягом доби — обстріли населених пунктів Курахівської, Очеретинської, Часовоярської, Торецької, Сіверської, Костянтинівської громад. Сьогодні зранку — обстріл Часового Яру. Попередньо — без постраждалих. Вночі — два ракетних обстріли Лимана. Застосовувалися ракети С300. Пошкоджені приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Продовжуються обстріли с. Торське і смт Зарічне Лиманської громади. Не спадає напруга поблизу Вугледара, Мар'їнки, Авдіївки, Соледара і Бахмута. Загострюється ситуація поблизу Часового Яру. Під постійним вогнем Авдіївка: протягом доби ворог застосовував артилерію, танки, ракети. Вчора вдень — ракетний удар по Краматорську (поранена людина, зруйновано будівлю амбулаторії і 8 навколишніх приватних будинків). Вчора ввечері — ракетний удар по Дружківці. Влучання в будівлю контори промислового підприємства. Наслідки уточнюються.

Миколаївщина: вчора протягом доби ворог завдавав ударів з РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: російські війська продовжують артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Через ворожий обстріл поранені двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Також внаслідок артилерійського обстрілу міста Херсон в лікарні опинилися троє місцевих мешканців. Вночі та протягом дня ворогом обстріляно із ствольної та реактивної артилерії м. Берислав, с. Нововберислав, с. Зміївка, с. Червоний Маяк, с. Милове, с. Михайлівка, с. Новоолександрівка Бериславського району. За попередньою інформацією, жертв немає.

Зафіксовано 7 влучань артилерійських снарядів у машинобудівний завод м. Берислав, в результаті яких часткових руйнацій зазнала адміністративна будівля підприємства. Попередньо без постраждалих серед цивільного населення. Здійснено артилерійський обстріл з боку РФ смт Козацьке та с. Веселе Каховського району – 12 об’єктів у приватному секторі зазнали руйнувань. Поблизу села Добрянка Високопільської тергромади двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле. Вони загинули на місці від тяжких травм. У Херсоні, поряд із річковим портом, на розтяжку натрапив 63-річний чоловік. Це сталося на території його дачі. Постраждалого шпиталізували.