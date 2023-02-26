За сутки под обстрелом россиян были 8 областей - ОВА

Российские оккупанты в течение суток обстреляли 8 украинских областей, есть раненые и погибшие гражданские.

Источник: ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы 3 территориальных общин области: Шалыгинской, Белопольской, Свесской. Было зафиксировано 36 прилетов, из которых 28 прилетов из минометов, 8 - из артиллерии. К счастью, без жертв и разрушений.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Красное, Гуляйполе, Чаривне, Железнодорожное, Новоданиловка, Белогорье, Новоандреевка, Ольговское, Малая Токмачка, Темировка, Каменское, Степное, Малые Щербаки. Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали относительно последствий уточняются.

Днепропетровщина: вчера под обстрелы дважды попали Червоногригорьевская громада Никопольского района и Великомихайловская - Синельниковского. Враг бил из тяжелой артиллерии. Оборвал линию электропередач. Последствия еще уточняются. Люди невредимы. На Никопольщине под огнем были Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Люди не пострадали, но есть разрушения.

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В Никополе повреждены три частных жилых дома, в городе изуродованы две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередач. В Марганце пострадало частное предприятие, колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых зданий. Продолжается обследование территорий. Масштабы разрушений уточняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огирцево и Бологовка. На Купянском направлении - артиллерийские обстрелы неподалеку Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки и Берестового. В результате обстрелов пгт Купянск-Узловой повреждены жилые 5-этажки.

В результате артиллерийских обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома. Женщина 82 лет пострадала из-за острой реакции на стресс. Получила медицинскую помощь на месте. Вечером из артиллерии обстреляно с. Моначиновка Купянского района. Детали о последствиях уточняются.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях вчера россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, а также в районе Серебрянского лесничества. Враг совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки. Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область: за сутки в области 3 погибших, 4 раненых гражданских.

В течение суток - обстрелы населенных пунктов Кураховской, Очеретинской, Часовоярской, Торецкой, Северской, Константиновской громад. Сегодня утром - обстрел Часового Яра. Предварительно - без пострадавших. Ночью - два ракетных обстрела Лимана. Применялись ракеты С300. Повреждены частные дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы с. Торское и пгт Заречное Лиманской громады. Не спадает напряжение вблизи Угледара, Марьинки, Авдеевки, Соледара и Бахмута. Обостряется ситуация вблизи Часового Яра. Под постоянным огнем Авдеевка: в течение суток враг применял артиллерию, танки, ракеты. Вчера днем - ракетный удар по Краматорску (ранен человек, разрушено здание амбулатории и 8 окрестных частных домов). Вчера вечером - ракетный удар по Дружковке. Попадание в здание конторы промышленного предприятия. Последствия уточняются.

Николаевщина: вчера в течение суток враг наносил удары из РСЗО и других видов артиллерии по акватории Очаковской громады и побережью Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: российские войска продолжают артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения. Из-за вражеского обстрела ранены двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Также в результате артиллерийского обстрела города Херсон в больнице оказались трое местных жителей. Ночью и в течение дня врагом обстреляно из ствольной и реактивной артиллерии г. Берислав, с. Нововберислав, с. Змеевка, с. Красный Маяк, с. Милово, с. Михайловка, с. Новоалександровка Бериславского района. По предварительной информации, жертв нет.

Зафиксировано 7 попаданий артиллерийских снарядов в машиностроительный завод г. Берислав, в результате которых частичным разрушениям подверглось административное здание предприятия. Предварительно без пострадавших среди гражданского населения. Осуществлен артиллерийский обстрел со стороны РФ пгт Казацкое и с. Веселое Каховского района - 12 объектов в частном секторе подверглись разрушениям. Вблизи села Добрянка Высокопольской тергромады два человека подорвались на российской мине, когда обрабатывали поле. Они погибли на месте от тяжелых травм. В Херсоне, рядом с речным портом, на растяжку наткнулся 63-летний мужчина. Это произошло на территории его дачи. Пострадавшего госпитализировали.