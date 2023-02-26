Британська розвідка: Боєздатність елітних підрозділів морпіхів РФ могла суттєво знизитись після втрат

Британська розвідка на прикладі 155-ї бригади російських морпіхів припускає, що такі елітні підрозділи зараз вже набагато менш професійні, ніж на початку війни, через доукомплектацію після втрат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 26 лютого.

Разом з оглядом опублікували супутникові знімки знищеної російської техніки під Вугледаром - скоріш за все саме зі 155-ї бригади.

Розвідка зазначає, що, на відміну від російських ВДВ, морпіхів в основному не залучали до війни проти України як єдине велике угруповання, а розкидали окремими підрозділами по різних групах сил РФ. Там їм нерідко доручали найскладніші завдання, що закінчилися дуже великими втратами.

"Ймовірно покращена боєздатність бригад морської піхоти зараз, напевно, суттєво погіршилася, тому що вони були поповнені недосвідченими мобілізованими. Ця нестача досвіду майже гарантовано підсилює схильність російьких офіцерів до мікроменеджменту, що, у свою чергу, зменшує оперативну гнучкість підрозділів", - зазначають в огляді.

Британська розвідка припускає, що ці підрозділи морпіхів невдовзі знову кинуть у наступ під Вугледаром.

У попередніх оглядах зазначали, що від командувача цього напрямку ймовірно будуть вимагати якихось успіхів, щоб компенсувати розгромні невдачі у лютому, але такі успіхи малоймовірні.