Британская разведка: Качество элитных бригад морпехов РФ могло существенно снизиться после потерь

Британская разведка на примере 155-й бригады российских морпехов предполагает, что такие элитные подразделения сейчас уже гораздо менее профессиональны, чем в начале войны, из-за доукомплектации после потерь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 26 февраля.

Вместе с обзором опубликовали спутниковые снимки уничтоженной российской техники под Угледаром - скорее всего именно из 155-й бригады.

Разведка отмечает, что, в отличие от российских ВДВ, морпехов в основном не привлекали к войне против Украины как единую большую группировку, а разбрасывали отдельными подразделениями по разным группам сил РФ. Там им нередко поручали сложнейшие задачи, закончившиеся очень большими потерями.

"Вероятно улучшенная боеспособность бригад морской пехоты сейчас, наверное, существенно ухудшилась, потому что они были пополнены неопытными мобилизованными. Эта нехватка опыта почти гарантированно усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что, в свою очередь, уменьшает оперативную гибкость подразделений", - отмечают в обзоре.

Британская разведка предполагает, что эти подразделения морпехов вскоре снова бросят в наступление под Угледаром.

В предыдущих обзорах отмечали, что от командующего этого направления вероятно будут требовать каких-то успехов, чтобы компенсировать разгромные неудачи в феврале, но такие успехи маловероятны.