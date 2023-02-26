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Військові Білорусі покращують навички оборони, але не готові до наступу - Беларускі Гаюн

Роман ПетренкоНеділя, 26 лютого 2023, 10:51
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ БІЛОРУСІ

Білорусь продовжила свої навчання до березня, проте моніторингова група "Беларускі Гаюн" впевнена, що війська Лукашенка, як і раніше, не готові до наступальних дій.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають із 29 квітня 2022 року.

Загальна кількість продовжень склала 44 тижні. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду".

Деталі: Зазначається, що навчання в Білорусі продовжено щонайменше до 6 березня

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 25-26 лютого стали вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський", "Обуз-Лесновський".

Нагадаємо: Ситуація на українському державному кордоні контрольована, Сили оборони ретельно відстежують дії ворога, щоб не допустити ніяких провокацій.

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Теми: БілорусьвійнаРосія
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