Військові Білорусі покращують навички оборони, але не готові до наступу - Беларускі Гаюн

Білорусь продовжила свої навчання до березня, проте моніторингова група "Беларускі Гаюн" впевнена, що війська Лукашенка, як і раніше, не готові до наступальних дій.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають із 29 квітня 2022 року.

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Загальна кількість продовжень склала 44 тижні. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду".

Деталі: Зазначається, що навчання в Білорусі продовжено щонайменше до 6 березня

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 25-26 лютого стали вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський", "Обуз-Лесновський".

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Нагадаємо: Ситуація на українському державному кордоні контрольована, Сили оборони ретельно відстежують дії ворога, щоб не допустити ніяких провокацій.