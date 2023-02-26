Военные Беларуси улучшают навыки обороны, но не готовы к наступлению – Беларускі Гаюн

Беларусь продлила свои учения до марта, однако мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" уверена, что войска Лукашенко, как и ранее, не готовы к наступательным действиям.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Мы видим очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022.

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Общее число продлений составило 44 недели. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта".

Детали: Отмечается, что учения в Беларуси продлены как минимум до 6 марта

Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах. 25-26 февраля стали выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

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Напомним: Ситуация на украинской государственной границе контролируемая, Силы обороны тщательно отслеживают действия врага, чтобы не допустить никаких провокаций.