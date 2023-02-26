Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський
Неділя, 26 лютого 2023, 13:24
Президент Володимир Зеленський впевнений, що з поверненням Криму настане мир в Україні.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир.
Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України".
Довідково: В Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму.
26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ "Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".
Нагадаємо: Російські загарбники для посилення оборони будують в окупованому Криму фортифікаційні споруди.