Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що з поверненням Криму настане мир в Україні.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир.

Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України".

Довідково: В Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму.

26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ "Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Нагадаємо: Російські загарбники для посилення оборони будують в окупованому Криму фортифікаційні споруди.