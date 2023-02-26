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Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський

Роман ПетренкоНеділя, 26 лютого 2023, 12:24
Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський
фото оп

Президент Володимир Зеленський впевнений, що з поверненням Криму настане мир в Україні.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир.

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Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України".

Довідково: В Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму.

26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ "Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

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Нагадаємо: Російські загарбники для посилення оборони будують в окупованому Криму фортифікаційні споруди.

Теми: КримокупаціявійнаРосія
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