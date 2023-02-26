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Вернув Крым, мы восстановим мир - Зеленский

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 13:24
фото оп

Президент Владимир Зеленский уверен, что с возвращением Крыма наступит мир в Украине.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "9 лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир.

Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины".

Справка: В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.

26 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ "О Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Напомним: Российские захватчики для усиления обороны строят в оккупированном Крыму фортификационные сооружения.

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Темы: КрымоккупациявойнаРосcия
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