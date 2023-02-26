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У Ленінградській області закидали військкомат коктейлями Молотова

Роман ПетренкоНеділя, 26 лютого 2023, 15:45
фото: shot

У ніч із 25 на 26 лютого невідомий підпалив військкомат у Сосновому Бору Ленінградської області

Джерело: The Insider, Shot

Деталі: Згідно з інформацією, підпал стався близько третьої години ночі.

Чоловік у чорному одязі та балаклаві кинув дві пляшки із запальною сумішшю в будівлю військкомату на Комсомольській вулиці та втік. Загорілася лише одна пляшка - вона влучила у вікно Соцфонду, який розташований у тій самій будівлі.

За даними Shot, там згоріли два квадратні метри пластикового облицювання стелі. Приміщення військкомату нібито не постраждали. Зараз поліція намагається встановити особу палія і вирішує питання про порушення кримінальної справи.

Російські ЗМІ пишуть, що за рік щонайменше 112 осіб зазнали переслідувань за підпали військкоматів, диверсії на залізницях та інші радикальні антивоєнні дії або підготовку до них.

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Теми: Росіявійнапропаганда
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