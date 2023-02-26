Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ленинградской области забросали военкомат коктейлями Молотова

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 15:45
фото: shot

В ночь с 25 на 26 февраля неизвестный поджег военкомат в Сосновом Бору Ленинградской области

Источник: The Insider, Shot

Детали: Согласно информации, поджог произошел в районе трех часов ночи.

Человек в черной одежде и балаклаве бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата на Комсомольской улице и скрылся. Загорелась лишь одна бутылка — она попала в окно Соцфонда, который находится в том же здании.

По данным Shot, там сгорели два квадратных метра пластиковой облицовки потолка. Помещения военкомата якобы не пострадали. Сейчас полиция пытается установить личность поджигателя и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Российские СМИ пишут, что за год как минимум 112 человек подверглись преследованиям за поджоги военкоматов, диверсии на железных дорогах и другие радикальные антивоенные действия или подготовку к ним.

Темы: Росcиявойнапропаганда
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоЛукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпином

фото, видеоПутин живет с Кабаевой и зарабатывает через офшор с продажи водки – СМИ

фото Фото последствий пожара на нефтезаводе в РФ: говорят, атаковали беспилотники

фотоВ Московській області неподалік від станції "Газпрому" упав безпілотник

фотоПолиция Харькова предотвратила беспорядки "ЧВК Редан": взялась за организаторов

Треть украинских беженцев в ЕС хотят вернуться домой - опрос

Все новости...
Росcия
Россия должна вывести войска со всех оккупированных территорий Украины - Крымская платформа
Россияне забрали из Черного моря носителя "Калибров"
Вернув Крым, мы восстановим мир - Зеленский
Последние новости
17:44
БЭБ арестовало более 450 автомобилей дистрибьютора табачных изделий "Тедис"
17:23
Путин "приостановил" участие России в ключевом ядерном договоре с США
17:11
ВР предлагают сделать 8 мая выходным днем, а 8 марта – днем защиты прав женщин
17:10
фотоПророссийские силы вывели тысячи людей на протесты в Кишиневе и заблокировали автостраду
17:09
Израиль осуждает российскую агрессию, но имеет "уникальную позицию" – глава МИД Коэн
17:03
Третья неделя со светом, но рано радоваться: в каком состоянии энергосистема
17:02
видеоУже 4 гражданских погибли во вторник на Херсонщине от российских обстрелов
16:50
Metro Cash & Carry внесли в список международных спонсоров войны
16:25
фотоЛукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпином
16:17
В Харькове назвали лицей именем бывшего ученика Даниила Дидика
Все новости...