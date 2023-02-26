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На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи, пошкоджено літак РФ – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 15:33
На аеродромі Мачулищі в Білорусі чули вибухи, пошкоджено літак РФ – ЗМІ
аеродром "Мачулищи", "Наша Ніва"

На військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі у неділю вранці лунали вибухи, є інформація про пошкоджений російський літак.

Джерело: білоруський журналіст Антон Мотолько, ініціатива BYPOL

Деталі: Як пише Мотолько, місцеві жителі чули 2 вибухи в районі 8:00-9:30, і, можливо, ще один вночі.

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За попередніми даними, у кількох місцях навколо аеродрому ДАІ зупиняло машини і перевіряло багажники та документи водіїв. Пізніше було помічено рух МАЗів ВВ до аеродрому.

Ініціатива BYPOL повідомила, що в неділю вранці на військовому аеродромі "Мачулищі" сталося два вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак і снігоприбиральну техніку.

У районі зазначеного аеродрому місцеві жителі спостерігають велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряють усі проїжджаючі автомобілі.

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Пізніше Мотолько повідомив, що, за попередніми даними, метою ранкової/нічної атаки був літак ДРЛО А-50 ПКС РФ, який міг зазнати певних пошкоджень.

Серед іншого, може йтися про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета.

За даними BYPOL, пошкоджено передню і центральну частини літака, авіоніку та радіолокаційну антену.

"Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить. Подія сталася під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки. [...] Білоруські партизани послідовні у вигнанні фашистів зі своєї землі", - пише ініціатива.

Пізніше глава BYPOL Олександр Азаров повідомив виданню "Наша Нива", що білоруські партизани причетні до диверсії в Мачулищах.

Теми: Білорусьвибух
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