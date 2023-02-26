На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи, пошкоджено літак РФ – ЗМІ

На військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі у неділю вранці лунали вибухи, є інформація про пошкоджений російський літак.

Джерело: білоруський журналіст Антон Мотолько, ініціатива BYPOL

Деталі: Як пише Мотолько, місцеві жителі чули 2 вибухи в районі 8:00-9:30, і, можливо, ще один вночі.

Реклама:

За попередніми даними, у кількох місцях навколо аеродрому ДАІ зупиняло машини і перевіряло багажники та документи водіїв. Пізніше було помічено рух МАЗів ВВ до аеродрому.

Ініціатива BYPOL повідомила, що в неділю вранці на військовому аеродромі "Мачулищі" сталося два вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак і снігоприбиральну техніку.

У районі зазначеного аеродрому місцеві жителі спостерігають велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряють усі проїжджаючі автомобілі.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше Мотолько повідомив, що, за попередніми даними, метою ранкової/нічної атаки був літак ДРЛО А-50 ПКС РФ, який міг зазнати певних пошкоджень.

Серед іншого, може йтися про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета.

За даними BYPOL, пошкоджено передню і центральну частини літака, авіоніку та радіолокаційну антену.

"Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить. Подія сталася під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки. [...] Білоруські партизани послідовні у вигнанні фашистів зі своєї землі", - пише ініціатива.

Пізніше глава BYPOL Олександр Азаров повідомив виданню "Наша Нива", що білоруські партизани причетні до диверсії в Мачулищах.