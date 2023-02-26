Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы, поврежден самолет РФ – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 16:33
аэродром "Мачулищи", "Наша Ніва"

На военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси в воскресенье утром раздавались взрывы, есть информация о поврежденном российском самолете.

Источник: белорусский журналист Антон Мотолько, инициатива BYPOL

Детали: Как пишет Мотолько, местные жители слышали 2 взрыва в районе 8:00-9:30, и возможно, ещё один ночью.

По предварительным данным, в нескольких местах вокруг аэродрома ГАИ останавливало машины и проверяло багажники и документы водителей. Позднее было замечено движение МАЗов ВВ к аэродрому.

Инициатива BYPOL сообщила, что в воскресенье утром на военном аэродроме "Мачулищи" произошло 2 взрыва, в результате которых повреждён российский военно-транспортный самолёт и снегоуборочная техника.

В районе указанного аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

Позже Мотолько сообщил, что, по предварительным данным, целью утренней/ночной атаки был самолёт ДРЛО А-50 ВКС РФ, который мог получить некоторые повреждения.

ВИДЕО ДНЯ

Среди прочего, речь может идти о повреждении борта путем сброса с высоты неустановленного предмета.

По данным BYPOL, повреждены передняя и центральная части самолёта, авионика и радиолокационная антенна.

"Повреждения серьезные, самолёт точно уже никуда не полетит. Происшествие произошло во время работы вблизи данного самолёта снегоуборочной техники. […] Белорусские партизаны последовательны в изгнании фашистов со своей земли", - пишет инициатива.

Позже глава BYPOL Александр Азаров сообщил изданию "Наша Нива", что беларусские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах.

Темы: Беларусьвзрыв
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Минобороны изменило цены на продукты в армии: яйца уже не по 17 грн

фотоЛукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпином

фото, видеоПутин живет с Кабаевой и зарабатывает через офшор с продажи водки – СМИ

фото Фото последствий пожара на нефтезаводе в РФ: говорят, атаковали беспилотники

фотоВ Московській області неподалік від станції "Газпрому" упав безпілотник

фотоПолиция Харькова предотвратила беспорядки "ЧВК Редан": взялась за организаторов

Все новости...
Пограничники в ближнем бою ликвидировали штурмовую группу россиян в Бахмуте
В Ленинградской области забросали военкомат коктейлями Молотова
Министр обороны Эстонии прибыл в Киев и передал пакет помощи для ССО
Берлин отрицает, что Украине предлагают оборонный пакт в обмен на начало переговоров с РФ
Последние новости
18:36
Площадь возле МИД Венгрии в Будапеште хотят назвать в честь независимости Украины
18:36
Генштаб: Враг не прекращает штурмовать Бахмут, на юге – создает условия для наступления
18:12
На Ровенщине будут судить преподавательницу вуза за распространение коммунистической символики
18:08
Столтенберг: Пути назад в отношениях с Россией нет
17:57
фотоПоявились спутниковые снимки самолета в Мачулищах после вероятного удара беспилотника
17:51
Минобороны изменило цены на продукты в армии: яйца уже не по 17 грн
17:50
видеоЖурналист американской NBC похвастался противозаконной поездкой в Крым
17:44
БЭБ арестовало более 450 автомобилей дистрибьютора табачных изделий "Тедис"
17:23
Путин "приостановил" участие России в ключевом ядерном договоре с США
17:11
ВР предлагают сделать 8 мая выходным днем, а 8 марта – днем защиты прав женщин
Все новости...