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На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы, поврежден самолет РФ – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 15:33
На аэродроме Мачулищи в Беларуси слышали взрывы, поврежден самолет РФ – СМИ
аэродром "Мачулищи", "Наша Ніва"

На военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси в воскресенье утром раздавались взрывы, есть информация о поврежденном российском самолете.

Источник: белорусский журналист Антон Мотолько, инициатива BYPOL

Детали: Как пишет Мотолько, местные жители слышали 2 взрыва в районе 8:00-9:30, и возможно, ещё один ночью.

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По предварительным данным, в нескольких местах вокруг аэродрома ГАИ останавливало машины и проверяло багажники и документы водителей. Позднее было замечено движение МАЗов ВВ к аэродрому.

Инициатива BYPOL сообщила, что в воскресенье утром на военном аэродроме "Мачулищи" произошло 2 взрыва, в результате которых повреждён российский военно-транспортный самолёт и снегоуборочная техника.

В районе указанного аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

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Позже Мотолько сообщил, что, по предварительным данным, целью утренней/ночной атаки был самолёт ДРЛО А-50 ВКС РФ, который мог получить некоторые повреждения.

Среди прочего, речь может идти о повреждении борта путем сброса с высоты неустановленного предмета.

По данным BYPOL, повреждены передняя и центральная части самолёта, авионика и радиолокационная антенна.

"Повреждения серьезные, самолёт точно уже никуда не полетит. Происшествие произошло во время работы вблизи данного самолёта снегоуборочной техники. […] Белорусские партизаны последовательны в изгнании фашистов со своей земли", - пишет инициатива.

Позже глава BYPOL Александр Азаров сообщил изданию "Наша Нива", что беларусские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах.

Темы: Беларусьвзрыв
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