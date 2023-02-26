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Міненерго США вважає, що Covid з’явився внаслідок витоку в лабораторії – WSJ

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 17:00
ілюстративне фото Getty Images

Міністерство енергетики США вважає, що пандемія Covid-19, найімовірніше, виникла внаслідок витоку в китайській лабораторії.

Джерело: засекречена розвідувальна доповідь, нещодавно надана Білому дому та ключовим членам Конгресу, пише The Wall Street Journal

Деталі: Зміна позиції Міністерства енергетики, яке раніше не визначилося щодо того, як виник вірус, відзначається в оновленому документі за 2021 рік, підготовленому офісом директора Національної розвідки США Авріл Хейнс.

У новому звіті підкреслюється, що різні частини розвідувального співтовариства прийшли до різних суджень про походження пандемії. Міністерство енергетики приєдналося до Федерального бюро розслідувань, заявивши, що вірус, найімовірніше, поширився через нещасний випадок у китайській лабораторії.

Чотири інші відомства, а також національна розвідувальна група все ще вважають, що це, швидше за все, результат природної передачі вірусу, а два ще не визначилися з відповіддю.

Як зазначає видання, висновок Міністерства енергетики є результатом нових розвідувальних даних і має важливе значення, оскільки відомство має значний науковий досвід і контролює мережу національних лабораторій США, деякі з яких проводять передові біологічні дослідження.

За словами людей, які ознайомилися із засекреченою доповіддю, Міністерство енергетики винесло своє рішення з "низьким ступенем впевненості".

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У 2021 році ФБР дійшло висновку, що пандемія, ймовірно, стала результатом витоку в лабораторії з "помірною впевненістю", і досі дотримується цієї точки зору.

Американські офіційні особи відмовилися надати деталі щодо нових розвідувальних даних і аналізу, які змусили Міністерство енергетики змінити свою позицію. Вони додали, що хоча Міністерство енергетики і ФБР стверджують, що найбільш вірогідним є ненавмисний витік інформації з лабораторії, вони прийшли до таких висновків з різних причин.

В оновленому документі підкреслюється, що співробітники розвідки все ще збирають по шматочках інформацію про те, як виник Covid-19.

Національна розвідувальна рада, яка проводить довгостроковий стратегічний аналіз, і чотири агентства, які офіційні особи відмовилися назвати, все ще оцінюють з "низьким ступенем впевненості", що вірус з'явився через природну передачу від інфікованої тварини, згідно з оновленим звітом.

Центральне розвідувальне управління та ще одне відомство, яке офіційні особи не назвали, досі не визначилися між теорією лабораторного витоку та теорією природної передачі, повідомили люди, які ознайомилися із засекреченою доповіддю.

Незважаючи на відмінності в аналізі відомств, оновлений звіт підтвердив існуючий між ними консенсус щодо того, що Covid-19 не є результатом китайської програми з розробки біологічної зброї.

Високопоставлений представник американської розвідки підтвердив, що розвідувальне співтовариство провело оновлення, про існування якого раніше не повідомлялося. Він додав, що це було зроблено у світлі нових розвідувальних даних, подальшого вивчення наукової літератури та консультацій з експертами поза урядом.

Оновлення, обсягом менше п'яти сторінок, не було запитано Конгресом. Але законодавці, особливо республіканці в Палаті представників і Сенаті, проводять власні розслідування походження пандемії і вимагають від адміністрації Джо Байдена і розвідувального співтовариства більше інформації.

Чиновники не повідомили, чи буде випущена незасекречена версія оновлення.

Теми: коронавірусCovid-2019СШАКитай
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