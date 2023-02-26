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Минэнерго США считает, что Covid появился в результате утечки в лаборатории – WSJ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 17:00
иллюстративное фото Getty Images

Министерство энергетики США считает, что пандемия Covid-19, скорее всего, возникла в результате утечки в китайской лаборатории.

Источник: засекреченный разведывательный доклад, недавно предоставленный Белому дому и ключевым членам Конгресса, пишет The Wall Street Journal

Детали: Изменение позиции Министерства энергетики, которое ранее не определилось относительно того, как возник вирус, отмечается в обновленном документе за 2021 год, подготовленном офисом директора Национальной разведки США Аврил Хейнс.

В новом отчете подчеркивается, что разные части разведывательного сообщества пришли к разным суждениям о происхождении пандемии. Министерство энергетики присоединилось к Федеральному бюро расследований, заявив, что вирус, вероятнее всего, распространился из-за несчастного случая в китайской лаборатории.

Четыре других ведомства, а также национальная разведывательная группа все еще считают, что это, скорее всего, результат естественной передачи вируса, а два еще не определились с ответом.

Как отмечает издание, вывод Министерства энергетики является результатом новых разведывательных данных и имеет важное значение, поскольку ведомство имеет значительный научный опыт и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования.

По словам людей, которые ознакомились с засекреченным докладом, Министерство энергетики вынесло свое решение с "низкой степенью уверенности".

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В 2021 году ФБР пришло к выводу, что пандемия, вероятно, стала результатом утечки в лаборатории с "умеренной уверенностью", и до сих пор придерживается этой точки зрения.

Американские официальные лица отказались предоставить детали относительно новых разведывательных данных и анализа, которые заставили Министерство энергетики изменить свою позицию. Они добавили, что, хотя Министерство энергетики и ФБР утверждают, что наиболее вероятной является непреднамеренная утечка информации из лаборатории, они пришли к таким выводам по разным причинам.

В обновленном документе подчеркивается, что сотрудники разведки все еще собирают по кусочкам информацию о том, как возник Covid-19.

Национальный разведывательный совет, который проводит долгосрочный стратегический анализ, и четыре агентства, которые официальные лица отказались назвать, все еще оценивают с "низкой степенью уверенности", что вирус появился через естественную передачу от инфицированного животного, согласно обновленному отчету.

Центральное разведывательное управление и еще одно ведомство, которое официальные лица не назвали, до сих пор не определились между теорией лабораторной утечки и теорией естественной передачи, сообщили люди, которые ознакомились с засекреченным докладом.

Несмотря на различия в анализе ведомств, обновленный отчет подтвердил существующий между ними консенсус относительно того, что Covid-19 не является результатом китайской программы по разработке биологического оружия.

Высокопоставленный представитель американской разведки подтвердил, что разведывательное сообщество провело обновление, о существовании которого ранее не сообщалось. Он добавил, что это было сделано в свете новых разведывательных данных, дальнейшего изучения научной литературы и консультаций с экспертами вне правительства.

Обновление, объемом менее пяти страниц, не было запрошено Конгрессом. Но законодатели, особенно республиканцы в Палате представителей и Сенате, проводят собственные расследования происхождения пандемии и требуют от администрации Джо Байдена и разведывательного сообщества больше информации.

Чиновники не сообщили, будет ли выпущена незасекреченная версия обновления.

Темы: коронавирусCovid-2019СШАКитай
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