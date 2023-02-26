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Міністр оборони Естонії прибув до Києва та передав пакет допомоги для ССО

"Європейська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 16:08
Міністр оборони Естонії прибув до Києва та передав пакет допомоги для ССО
Олексій Резніков і Ханно Певкур, фото з Facebook Резнікова

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з візитом до Києва у неділю та передав Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

 
Олексій Резніков і Ханно Певкур, фото з Facebook Резнікова

"Це вже не перший візит нашого великого друга до Києва. І я знов і знов хочу відзначити сміливість пана міністра. Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть - загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП!", - написав Резніков.

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"Постійна підтримка в рамках "Рамштайну", гаубиці 155 мм, ініціатива "1 мільйон снарядів 155 мм для України", польові шпиталі і лікування наших воїнів — це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія. Я в захваті від народу Естонії і їх підтримки", - додав міністр.

Естонський портал ERR повідомив, що Певкур у Києві оголосив про черговий пакет військової допомоги Естонії, який цього разу складається зі зброї та обладнання для Сил спеціальних операцій.

Пакет, переданий Україні в неділю, включає штурмові гвинтівки, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізори, генератори і зарядні пристрої, а також одяг.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас наполягає на тому, що після закінчення війни в Україні Росія повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини та рішення вторгнутися в сусідню країну, якщо хоче мати хоч якийсь шанс на розвиток нормальних відносин із Заходом.

Теми: Естоніядопомога Україні
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