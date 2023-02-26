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Министр обороны Эстонии прибыл в Киев и передал пакет помощи для ССО

"Европейская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 16:08
Министр обороны Эстонии прибыл в Киев и передал пакет помощи для ССО
Алексей Резников и Ханно Певкур, фото из Facebook Резникова

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с визитом в Киев в воскресенье и объявил о новом пакете военной помощи.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

 
Алексей Резников и Ханно Певкур, фото из Facebook Резникова

"Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев. И я вновь и вновь хочу отметить смелость господина министра. Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте - общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП!", - написал Резников.

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"Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов - это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония. Я в восторге от народа Эстонии и их поддержки", - добавил министр.

Эстонский портал ERR сообщил, что Певкур в Киеве объявил об очередном пакете военной помощи Эстонии, который на этот раз состоит из оружия и оборудования для Сил специальных операций.

Пакет, переданный Украине в воскресенье, включает штурмовые винтовки, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежду.

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Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас настаивает на том, что после окончания войны в Украине Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления и решение вторгнуться в соседнюю страну, если хочет иметь хоть какой-то шанс на развитие нормальных отношений с Западом.

Темы: Эстонияпомощь Украине
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