Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Эстонии прибыл в Киев и передал пакет помощи для ССО

"Европейская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 17:08
Алексей Резников и Ханно Певкур, фото из Facebook Резникова

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с визитом в Киев в воскресенье и объявил о новом пакете военной помощи.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

 
Алексей Резников и Ханно Певкур, фото из Facebook Резникова

"Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев. И я вновь и вновь хочу отметить смелость господина министра. Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте - общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП!", - написал Резников.

"Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов - это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония. Я в восторге от народа Эстонии и их поддержки", - добавил министр.

Эстонский портал ERR сообщил, что Певкур в Киеве объявил об очередном пакете военной помощи Эстонии, который на этот раз состоит из оружия и оборудования для Сил специальных операций.

Пакет, переданный Украине в воскресенье, включает штурмовые винтовки, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежду.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас настаивает на том, что после окончания войны в Украине Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления и решение вторгнуться в соседнюю страну, если хочет иметь хоть какой-то шанс на развитие нормальных отношений с Западом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Эстонияпомощь Украине
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Минобороны изменило цены на продукты в армии: яйца уже не по 17 грн

фотоЛукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпином

фото, видеоПутин живет с Кабаевой и зарабатывает через офшор с продажи водки – СМИ

фото Фото последствий пожара на нефтезаводе в РФ: говорят, атаковали беспилотники

фотоВ Московській області неподалік від станції "Газпрому" упав безпілотник

фотоПолиция Харькова предотвратила беспорядки "ЧВК Редан": взялась за организаторов

Все новости...
Эстония
В Эстонии однополые пары получили право брать общую фамилию
Банк Эстонии передал НБУ еще более 140 тысяч евро от продажи посвященных Украине монет
Структуры основатель ЧВК "Вагнера" вмешивались в выборы в Эстонии - расследование
Последние новости
18:58
Финляндия начала строительство секции забора на границе с Россией
18:52
Всемирный банк оценивает ущерб от землетрясения в Турции в более чем $34 млрд
18:46
Россия окончательно вышла из договоров Совета Европы
18:43
Семь энергоблоков украинских АЭС перевели на американское топливо: когда остальные
18:36
Площадь возле МИД Венгрии в Будапеште хотят назвать в честь независимости Украины
18:36
Генштаб: Враг не прекращает штурмовать Бахмут, на юге – создает условия для наступления
18:12
На Ровенщине будут судить преподавательницу вуза за распространение коммунистической символики
18:08
Столтенберг: Пути назад в отношениях с Россией нет
17:57
фотоПоявились спутниковые снимки самолета в Мачулищах после вероятного удара беспилотника
17:51
Минобороны изменило цены на продукты в армии: яйца уже не по 17 грн
Все новости...