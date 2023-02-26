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Берлін заперечив, що Україні пропонують оборонний пакт в обмін на початок переговорів з РФ

"Європейська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 17:20
прапор Німеччини, фото Getty Images

Уряд Німеччини заперечує повідомлення про те, що Берлін разом з Францією та Великою Британією мають конкретні плани щодо оборонного пакту з Україною.

Про це сказав представник уряду, пише "Європейська правда" із посиланням на Tagesschau.

Він зазначив, що дебати про гарантії безпеки почалися серед союзників через кілька тижнів після початку війни.

"Нового, конкретного статусу не було в останні місяці. На останній зустрічі канцлера Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з українським главою держави Зеленським це питання не відігравало жодної ролі", - додав речник.

Раніше цього тижня видання The Wall Street Journal повідомило, що Британія, Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з Північноатлантичним Альянсом, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів із Росією.

Пропозиція нібито передбачає, що Україна й НАТО укладуть певну угоду про співпрацю – яка, однак, не буде означати членства в Альянсі, тоді як Київ зобов’яжеться розпочати мирні переговори з Москвою.

За даними видання, під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали Володимиру Зеленському, що йому потрібно почати розглядати можливість мирних переговорів з Москвою.

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Теми: Німеччинапереговоривійна
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