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Берлін заперечив, що Україні пропонують оборонний пакт в обмін на початок переговорів з РФ

"Європейська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 16:20
Берлін заперечив, що Україні пропонують оборонний пакт в обмін на початок переговорів з РФ
прапор Німеччини, фото Getty Images

Уряд Німеччини заперечує повідомлення про те, що Берлін разом з Францією та Великою Британією мають конкретні плани щодо оборонного пакту з Україною.

Про це сказав представник уряду, пише "Європейська правда" із посиланням на Tagesschau.

Він зазначив, що дебати про гарантії безпеки почалися серед союзників через кілька тижнів після початку війни.

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"Нового, конкретного статусу не було в останні місяці. На останній зустрічі канцлера Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з українським главою держави Зеленським це питання не відігравало жодної ролі", - додав речник.

Раніше цього тижня видання The Wall Street Journal повідомило, що Британія, Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з Північноатлантичним Альянсом, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів із Росією.

Пропозиція нібито передбачає, що Україна й НАТО укладуть певну угоду про співпрацю – яка, однак, не буде означати членства в Альянсі, тоді як Київ зобов’яжеться розпочати мирні переговори з Москвою.

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За даними видання, під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали Володимиру Зеленському, що йому потрібно почати розглядати можливість мирних переговорів з Москвою.

Теми: Німеччинапереговоривійна
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