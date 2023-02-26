Берлин отрицает, что Украине предлагают оборонный пакт в обмен на начало переговоров с РФ

Правительство Германии отрицает сообщения о том, что Берлин вместе с Францией и Великобританией имеют конкретные планы по оборонному пакту с Украиной.

Об этом сказал представитель правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Он отметил, что дебаты о гарантиях безопасности начались среди союзников через несколько недель после начала войны.

"Нового, конкретного статуса не было в последние месяцы. На последней встрече канцлера Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским главой государства Зеленским этот вопрос не играл никакой роли", - добавил представитель.

Ранее на этой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что Великобритания, Германия и Франция предложили Украине заключить договор о сближении с Североатлантическим Альянсом, который предоставит ей больший доступ к западной военной технике, но одновременно предусматривает возобновление мирных переговоров с Россией.

Предложение якобы предусматривает, что Украина и НАТО заключат определенное соглашение о сотрудничестве - которое, однако, не будет означать членства в Альянсе, тогда как Киев обязуется начать мирные переговоры с Москвой.

По данным издания, во время встречи в Париже в начале февраля президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать рассматривать возможность мирных переговоров с Москвой.