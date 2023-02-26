Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни безуспішно намагалися наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 17:20
Росіяни безуспішно намагалися наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Російські війська у неділю вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському та Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання Росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.

Реклама:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Разом з тим, протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Катеринівка Чернігівської області; Стукалівка, Гиріне, Павлівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ Харківської області. В районі Попівки Сумської області ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 18 населених пунктів, зокрема, Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. У районах Житлівка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка завдав авіаційних ударів.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, в тому числі: Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Біла Гора, Олександро-Шультине та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Водяного, Первомайського, Нетайлового, Мар’їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледару та Великої Новосілки Донецької області. Противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки та Марїнки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Нескучне, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районах Новополя та Червоного.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Веселе, Матросівка, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Інженерне, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області. А загалом, райони 19 населених пунктів.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Генштаб
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Останні новини
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав на звільнення
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
Усі новини...
Реклама: