Россияне безуспешно пытались наступать на нескольких направлениях – сводка Генштаба

Российские войска в воскресенье вели безуспешные наступательные действия на Купянском и Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре города Херсон и вдоль всей линии фронта в Донецкой области. Есть повреждения жилых гражданских частных и многоквартирных домов, есть жертвы среди гражданского населения. Уровень угрозы нанесения Россией ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Вместе с тем, в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Катериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирино, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. В районе Поповки Сумской области враг применил БпЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздоловки и Федоровки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 18 населенных пунктов, в частности, Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка на Луганщине. В районах Житловка, Белогоровка, Веселое и Раздоловка нанес авиационные удары.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в том числе: Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Бахмута.

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Водяного, Первомайского, Нетайлово, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Большой Новоселки Донецкой области. Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них Времовка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Нанес авиационный удар в районах Новополя и Красного.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Веселое, Матросовка, Ивановка, Никольское, Молодежное, Инженерное, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области. А в целом, районы 19 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.