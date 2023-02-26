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У Генштабі розповіли про втрати "вагнерівців" і мобілізованих окупантів на двох напрямках

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 18:30
російські мобілізовані, фото Getty Images

З 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку було ліквідовано близько 200 найманців ПВК "Вагнера", а в районі Верхньоторецького з 22 по 24 лютого знищено до 30 мобілізованих окупантів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в районі Горлівки Донецької області, 23 лютого проведено виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців так званої ПВК "Вагнер".

Окупанти були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська Російської Федерації.

Разом з тим, до місцевого моргу міської лікарні №2 міста Горлівка, в період з 22 по 24 лютого, з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ, які були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та РФ".

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Теми: ГенштабвійнаВагнермобілізація
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