В Генштабе рассказали о потерях "вагнеровцев" и мобилизованных оккупантов на двух направлениях

С 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении было ликвидировано около 200 наемников ЧВК "Вагнера", а в районе Верхнеторецкого с 22 по 24 февраля уничтожено до 30 мобилизованных оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Горловки Донецкой области, 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками в направлении Новошахтинска Российской Федерации.

Вместе с тем, в местный морг городской больницы №2 города Горловка, в период с 22 по 24 февраля, из района Верхнеторецкого было доставлено до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и РФ".