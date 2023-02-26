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В Генштабе рассказали о потерях "вагнеровцев" и мобилизованных оккупантов на двух направлениях

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 17:30
В Генштабе рассказали о потерях вагнеровцев и мобилизованных оккупантов на двух направлениях
российские мобилизованные, фото Getty Images

С 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении было ликвидировано около 200 наемников ЧВК "Вагнера", а в районе Верхнеторецкого с 22 по 24 февраля уничтожено до 30 мобилизованных оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Горловки Донецкой области, 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

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Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками в направлении Новошахтинска Российской Федерации.

Вместе с тем, в местный морг городской больницы №2 города Горловка, в период с 22 по 24 февраля, из района Верхнеторецкого было доставлено до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и РФ".

Темы: ГенштабвойнаВагнермобилизация
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