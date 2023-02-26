Глава Міноборони Іспанії: Путін чітко дав зрозуміти, що хоче продовжувати війну

Президент РФ Володимир Путін у нещодавньому виступі перед Федеральними зборами чітко дав зрозуміти, що не планує завершувати війну в Україні.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю La Vanguardia, пише "Європейська правда".

"Він підкреслив, що не хоче миру. Він добре розуміє, що програє цю битву. Абсолютно погрозливі його висловлювання про те, що "війна не закінчиться" і що Росія непереможна, свідчать про те, що він становить небезпеку для людства", - сказала Роблес.

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Вона також зазначила, що саме Путін є першою людиною, яка має вирішити, що збирається вести переговори.

"Але Путін чітко сказав, що він збирається продовжувати до кінця. Ми всі хочемо припинення вогню, але російський президент дуже чітко дав зрозуміти, без жодних сумнівів, що він хоче продовжувати цю війну. Ціною цього є життя тисяч українців, а також багатьох росіян, які змушені йти на смерть за справу, яку вони не розуміють і не усвідомлюють, бо вона не є ані справедливою, ані легітимною", - додала Роблес.

Нагадаємо, цього тижня голова іспанського уряду Педро Санчес оголосив в Києві, що партія танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, збільшиться до 10 одиниць.