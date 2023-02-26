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Глава Минобороны Испании: Путин четко дал понять, что хочет продолжать войну

"Европейская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 17:53
Глава Минобороны Испании: Путин четко дал понять, что хочет продолжать войну
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин в недавнем выступлении перед Федеральным собранием четко дал понять, что не планирует завершать войну в Украине.

Об этом заявил министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia, пишет "Европейская правда".

"Он подчеркнул, что не хочет мира. Он хорошо понимает, что проигрывает эту битву. Абсолютно угрожающие его высказывания о том, что "война не закончится", и что Россия непобедима, свидетельствуют о том, что он представляет опасность для человечества", - сказала Роблес.

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Она также отметила, что именно Путин является первым человеком, который должен решить, что собирается вести переговоры.

"Но Путин четко сказал, что он собирается продолжать до конца. Мы все хотим прекращения огня, но российский президент очень четко дал понять, без всяких сомнений, что он хочет продолжать эту войну. Ценой этого являются жизни тысяч украинцев, а также многих россиян, которые вынуждены идти на смерть за дело, которое они не понимают и не осознают, потому что оно не является ни справедливым, ни легитимным", - добавила Роблес.

Напомним, на этой неделе глава испанского правительства Педро Санчес объявил в Киеве, что партия танков Leopard 2, которые Испания предоставит Украине, увеличится до 10 единиц.

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Темы: ИспанияПутинвойна
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