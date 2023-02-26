Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Минобороны Испании: Путин четко дал понять, что хочет продолжать войну

"Европейская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 18:53
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин в недавнем выступлении перед Федеральным собранием четко дал понять, что не планирует завершать войну в Украине.

Об этом заявил министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia, пишет "Европейская правда".

"Он подчеркнул, что не хочет мира. Он хорошо понимает, что проигрывает эту битву. Абсолютно угрожающие его высказывания о том, что "война не закончится", и что Россия непобедима, свидетельствуют о том, что он представляет опасность для человечества", - сказала Роблес.

Она также отметила, что именно Путин является первым человеком, который должен решить, что собирается вести переговоры.

"Но Путин четко сказал, что он собирается продолжать до конца. Мы все хотим прекращения огня, но российский президент очень четко дал понять, без всяких сомнений, что он хочет продолжать эту войну. Ценой этого являются жизни тысяч украинцев, а также многих россиян, которые вынуждены идти на смерть за дело, которое они не понимают и не осознают, потому что оно не является ни справедливым, ни легитимным", - добавила Роблес.

Напомним, на этой неделе глава испанского правительства Педро Санчес объявил в Киеве, что партия танков Leopard 2, которые Испания предоставит Украине, увеличится до 10 единиц.

Темы: ИспанияПутинвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

За два дня по Украине было около 30 собраний молодежи из движения "ЧВК Редан"

Генштаб: Враг не прекращает штурмовать Бахмут, на юге – создает условия для наступления

фотоПоявились спутниковые снимки самолета в Мачулищах после вероятного удара беспилотника

Минобороны изменило цены на продукты в армии: яйца уже не по 17 грн

фотоЛукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпином

фото, видеоПутин живет с Кабаевой и зарабатывает через офшор с продажи водки – СМИ

Все новости...
Испания
Премьер Испании анонсировал передачу Украине до десяти танков Leopard 2
Премьер Испании посетил Бучу и Ирпень: Россия не выиграет эту войну
В Киев приехал премьер Испании
Последние новости
20:55
В МИД отреагировали на поездку журналистов NBC в оккупированный Крым
20:51
Укрпочта вводит наложенный платеж на карточные счета для малых и средних предпринимателей
20:51
видеоПолиция задержала подростка-основателя канала "Редан": говорит, что хотел заработать
20:27
фотоВ NASA показали медузоподобную галактику в созвездии Кита
20:22
В Одессе и области сократят комендантский час
20:12
В Конгрессе США назвали возможную отправку F-16 в Украину "не очень мудрым использованием ресурсов
20:05
Насиловали и снимали на видео: в Запорожье осудили трех школьников за издевательства над сверстником
20:04
Минфин привлек от продажи ОВГЗ 13,8 миллиарда
19:39
Зеленский обсудил с генсеком ОЭСР восстановление и перспективу членства
19:36
фотоВ Таллинне к подбитому российскому Т-72 принесли цветы
Все новости...