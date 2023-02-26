Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти росіян у трьох сферах

Президент Володимир Зеленський ввів у дію три рішення РНБО щодо санкцій проти росіян.

Джерело: вечірнє звернення президента, укази на сайті президента

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Пряма мова: "Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей.

Підписав три укази для реалізації рішень РНБО. Проти тих росіян, хто причетний до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей.

Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться".

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Деталі: Пізніше укази було оприлюднено на сайті президента.

Так, першим з них санкції введено щодо 4 представників сфери спорту РФ – легкоатлетки й олімпійської чемпіонки Олени Ісімбаєвої; плавця, члена Міжнародного олімпійського комітету Олександра Попова; президента Олімпійського комітету РФ Віталія Смирнова; президента Федерації тенісу РФ, члена Міжнародного олімпійського комітету Шаміля Тарпищева.

Іншим рішенням санкції вводяться щодо 109 фізичних і 7 юридичних осіб РФ. Серед юридичних осіб – благодійний фонд допомоги людям, що потрапили в важку життєву ситуацію "Гольфстрім", громадський рух "Народний фронт "За Росію"", "Російська гуманітарна місія", ГО "Російський червоний хрест", некомерційна організація "Дім для мами", тощо.

Третє рішення стосується 164 фізичних осіб і 85 юридичних.