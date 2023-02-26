Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах

Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения СНБО относительно санкций против россиян.

Источник: вечернее обращение президента, указы на сайте президента

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Прямая речь: "Сегодня есть новые решения нашего государства по санкциям против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизни и людей.

Подписал три указа для реализации решений СНБО. Против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Против тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей.

Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится".

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Детали: Позже указы были обнародованы на сайте президента.

Так, первым из них санкции введены в отношении 4 представителей сферы спорта РФ - легкоатлетки и олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой; пловца, члена Международного олимпийского комитета Александра Попова; президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова; президента Федерации тенниса РФ, члена Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева.

Другим решением санкции вводятся в отношении 109 физических и 7 юридических лиц РФ. Среди юридических лиц - благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Гольфстрим", общественное движение "Народный фронт "За Россию"", "Русская гуманитарная миссия", ОО "Русский красный крест", некоммерческая организация "Дом для мамы" и др.

Третье решение касается 164 физических лиц и 85 юридических.