Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 22:10
Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения СНБО относительно санкций против россиян.

Источник: вечернее обращение президента, указы на сайте президента

Реклама:

Прямая речь: "Сегодня есть новые решения нашего государства по санкциям против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизни и людей.

Подписал три указа для реализации решений СНБО. Против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Против тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей.

Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Позже указы были обнародованы на сайте президента.

Так, первым из них санкции введены в отношении 4 представителей сферы спорта РФ - легкоатлетки и олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой; пловца, члена Международного олимпийского комитета Александра Попова; президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова; президента Федерации тенниса РФ, члена Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева.

Другим решением санкции вводятся в отношении 109 физических и 7 юридических лиц РФ. Среди юридических лиц - благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Гольфстрим", общественное движение "Народный фронт "За Россию"", "Русская гуманитарная миссия", ОО "Русский красный крест", некоммерческая организация "Дом для мамы" и др.

Третье решение касается 164 физических лиц и 85 юридических.

Темы: ЗеленскийсанкцииРосcияСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
Все новости...
Реклама: