Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 23:10
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения СНБО относительно санкций против россиян.

Источник: вечернее обращение президента, указы на сайте президента

Прямая речь: "Сегодня есть новые решения нашего государства по санкциям против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизни и людей.

Подписал три указа для реализации решений СНБО. Против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Против тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей.

Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится".

Детали: Позже указы были обнародованы на сайте президента.

ВИДЕО ДНЯ

Так, первым из них санкции введены в отношении 4 представителей сферы спорта РФ - легкоатлетки и олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой; пловца, члена Международного олимпийского комитета Александра Попова; президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова; президента Федерации тенниса РФ, члена Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева.

Другим решением санкции вводятся в отношении 109 физических и 7 юридических лиц РФ. Среди юридических лиц - благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Гольфстрим", общественное движение "Народный фронт "За Россию"", "Русская гуманитарная миссия", ОО "Русский красный крест", некоммерческая организация "Дом для мамы" и др.

Третье решение касается 164 физических лиц и 85 юридических.

Темы: ЗеленскийсанкцииРосcияСНБО
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

За два дня по Украине было около 30 собраний молодежи из движения "ЧВК Редан"

Генштаб: Враг не прекращает штурмовать Бахмут, на юге – создает условия для наступления

фотоПоявились спутниковые снимки самолета в Мачулищах после вероятного удара беспилотника

Минобороны изменило цены на продукты в армии: яйца уже не по 17 грн

фотоЛукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпином

фото, видеоПутин живет с Кабаевой и зарабатывает через офшор с продажи водки – СМИ

Все новости...
Зеленский
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Зеленский: Освобождением Крыма поставим точку в попытках РФ ломать жизнь народам Европы и Азии
Силы обороны сбили вражеский самолет возле Авдеевки – Зеленский
Последние новости
21:44
Парламент Финляндии перенес голосование за вступление в НАТО на среду
21:41
США не ждут существенных достижений РФ в Украине ближайшие недели и месяцы
21:26
UNITED24 и monobank объявили сбор на 300 дронов, среди участников разыграют лоты от "Артемсоли"
21:21
Россия вечером обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии
20:55
В МИД отреагировали на поездку журналистов NBC в оккупированный Крым
20:51
Укрпочта вводит наложенный платеж на карточные счета для малых и средних предпринимателей
20:51
видеоПолиция задержала подростка-основателя канала "Редан": говорит, что хотел заработать
20:27
фотоВ NASA показали медузоподобную галактику в созвездии Кита
20:22
В Одессе и области сократят комендантский час
20:12
В Конгрессе США назвали возможную отправку F-16 в Украину "не очень мудрым использованием ресурсов
Все новости...