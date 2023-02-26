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Сили оборони збили ворожий літак біля Авдіївки – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 18:54
Сили оборони збили ворожий літак біля Авдіївки – Зеленський
Володимир Зеленський, фото з Facebook

Українські військові у неділю збили російський літак в районі Авдіївки.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Я дякую всім, хто наближає цю перемогу, я дякую всім, хто допомагає нашим людям на тимчасово окупованій території. Слава кожному й кожній, хто зараз у бою!

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До речі, особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою".

Деталі: Командування Повітряних сил і Генштаб ЗСУ наразі не повідомляли про збиття літака.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше в бригаді повідомили, що збили ворожий Су-25.

Теми: ЗеленськийЗбройні силиавіа
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