Сили оборони збили ворожий літак біля Авдіївки – Зеленський
Неділя, 26 лютого 2023, 18:54
Українські військові у неділю збили російський літак в районі Авдіївки.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Я дякую всім, хто наближає цю перемогу, я дякую всім, хто допомагає нашим людям на тимчасово окупованій території. Слава кожному й кожній, хто зараз у бою!
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До речі, особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою".
Деталі: Командування Повітряних сил і Генштаб ЗСУ наразі не повідомляли про збиття літака.
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Пізніше в бригаді повідомили, що збили ворожий Су-25.