Силы обороны сбили вражеский самолет возле Авдеевки – Зеленский

Украинские военные в воскресенье сбили российский самолет в районе Авдеевки.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Я благодарю всех, кто приближает эту победу, я благодарю всех, кто помогает нашим людям на временно оккупированной территории. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою!

Кстати, особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110-й отдельной механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкой".

Детали: Командование Воздушных сил и Генштаб ВСУ пока не сообщали о сбитом самолете.

Позже в бригаде сообщили, что сбили вражеский Су-25.