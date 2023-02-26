Зеленський: Звільненням Криму поставимо крапку в намаганнях РФ ламати життя народам Європи й Азії
Неділя, 26 лютого 2023, 20:09
Президент Володимир Зеленський заявляє, що звільненням Криму Україна поставить історичну крапку в намаганнях Росії ламати життя українцям та всім народам Європи й Азії, на підкорення яких ця країна претендувала.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "У 2014-му році російська агресія розпочалася саме із захоплення Криму. Логічно, що звільненням Криму ми поставимо історичну крапку в будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та всім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував.
Міжнародне право переможе саме тут, на землях України: на Донбасі, у Приазов’ї, на Херсонщині й у Криму".
Деталі: Зеленський нагадав, що 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Криму та Севастополя.
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