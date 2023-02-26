Зеленский: Освобождением Крыма поставим точку в попытках РФ ломать жизнь народам Европы и Азии

Президент Владимир Зеленский заявляет, что освобождением Крыма Украина поставит историческую точку в попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы и Азии, на покорение которых эта страна претендовала.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "В 2014-м году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что освобождением Крыма мы поставим историческую точку в любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал.

Международное право победит именно здесь, на землях Украины: на Донбассе, в Приазовье, на Херсонщине и в Крыму".

Детали: Зеленский напомнил, что 26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.