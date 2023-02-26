США ніколи не визнають анексію Криму Росією – Держдеп
Неділя, 26 лютого 2023, 19:24
США заявили, що ніколи не визнають незаконної "анексії" Росією українського Криму.
Джерело: заява Держдепу США
Дослівно: "Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну і захопила Крим, що стало явним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України.
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Сполучені Штати вітають зусилля української Кримської платформи, спрямовані на привернення уваги світової спільноти до триваючої російської окупації.
Сполучені Штати не визнаЮть і ніколи не вИзнають нібито анексію півострова Росією. Крим – це Україна".