США ніколи не визнають анексію Криму Росією – Держдеп

США заявили, що ніколи не визнають незаконної "анексії" Росією українського Криму.

Джерело: заява Держдепу США

Дослівно: "Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну і захопила Крим, що стало явним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України.

Сполучені Штати вітають зусилля української Кримської платформи, спрямовані на привернення уваги світової спільноти до триваючої російської окупації.

Сполучені Штати не визнаЮть і ніколи не вИзнають нібито анексію півострова Росією. Крим – це Україна".