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США ніколи не визнають анексію Криму Росією – Держдеп

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 20:24
прапор США, фото Getty Images

США заявили, що ніколи не визнають незаконної "анексії" Росією українського Криму.

Джерело: заява Держдепу США

Дослівно: "Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну і захопила Крим, що стало явним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. 

Сполучені Штати вітають зусилля української Кримської платформи, спрямовані на привернення уваги світової спільноти до триваючої російської окупації. 

Сполучені Штати не визнаЮть і ніколи не вИзнають нібито анексію півострова Росією. Крим – це Україна".

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Теми: СШАКримокупаціяРосія
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