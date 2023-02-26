Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США ніколи не визнають анексію Криму Росією – Держдеп

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 19:24
США ніколи не визнають анексію Криму Росією – Держдеп
прапор США, фото Getty Images

США заявили, що ніколи не визнають незаконної "анексії" Росією українського Криму.

Джерело: заява Держдепу США

Дослівно: "Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну і захопила Крим, що стало явним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. 

Реклама:

Сполучені Штати вітають зусилля української Кримської платформи, спрямовані на привернення уваги світової спільноти до триваючої російської окупації. 

Сполучені Штати не визнаЮть і ніколи не вИзнають нібито анексію півострова Росією. Крим – це Україна".

Теми: СШАКримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
США
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав на звільнення
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
Усі новини...
Реклама: