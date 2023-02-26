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США никогда не признают аннексию Крыма Россией – Госдеп

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 19:24
США никогда не признают аннексию Крыма Россией – Госдеп
флаг США, фото Getty Images

США заявили, что никогда не признают незаконной "аннексии" Россией украинского Крыма.

Источник: заявление Госдепа США

Дословно: "Девять лет назад Россия вторглась в Украину и захватила Крым, что стало явным нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. 

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Соединенные Штаты приветствуют усилия украинской Крымской платформы, направленные на привлечение внимания мирового сообщества к продолжающейся российской оккупации. 

Соединенные Штаты не признаЮт и никогда не признАют якобы аннексию полуострова Россией. Крым – это Украина".

Темы: СШАКрымоккупацияРосcия
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