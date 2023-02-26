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Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 19:46
Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранений
селище Дніпровське, скріншот Google maps

На Херсонщині внаслідок обстрілу селища Дніпровське поранено місцевого мешканця.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Сьогодні ввечері армія РФ вкрила артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади.

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Ворожий снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів.

Через російський обстріл поранення дістав 55-річний чоловік. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до найближчої лікарні, нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу".

Теми: Херсонська областьвійна
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