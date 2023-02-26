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Россияне обстреляли Херсонскую область, есть раненый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 20:46
поселок Днепровское, скриншот Google maps

На Херсонщине в результате обстрела поселка Днепровское ранен местный житель.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Сегодня вечером армия РФ покрыла артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины.

Вражеский снаряд попал во двор местных жителей.

Из-за российского обстрела ранения получил 55-летний мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в ближайшую больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь".

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Темы: Херсонская областьвойна
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