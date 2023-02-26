Россияне обстреляли Херсонскую область, есть раненый
Воскресенье, 26 февраля 2023, 20:46
На Херсонщине в результате обстрела поселка Днепровское ранен местный житель.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Сегодня вечером армия РФ покрыла артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины.
Вражеский снаряд попал во двор местных жителей.
Из-за российского обстрела ранения получил 55-летний мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в ближайшую больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь".
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