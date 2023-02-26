Обстріли Сумщини: пошкоджено пункт здоров’я, магазин і будинки, є поранений
Неділя, 26 лютого 2023, 21:20
Внаслідок обстрілів Сумщини у неділю поранено одну цивільну особу, пошкоджено будинки, пункт здоров’я, магазин.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Глухівської, Новослобідської, Хотіньської. Було зафіксовано 76 прильотів з мінометів та артилерії.
Реклама:
Внаслідок мінометного обстрілу села Горки Новослобідської громади пошкоджено 5 жилих будинків, пункт здоров’я та лінії електропередач.
Артилерійським обстрілом села Будівельне Глухівської громади пошкоджено 6 будинків, знищено приватний магазин. Поранень зазнала одна цивільна особа".