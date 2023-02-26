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Обстріли Сумщини: пошкоджено пункт здоров’я, магазин і будинки, є поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 22:20
сумська область

Внаслідок обстрілів Сумщини у неділю поранено одну цивільну особу, пошкоджено будинки, пункт здоров’я, магазин.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Глухівської, Новослобідської, Хотіньської. Було зафіксовано 76 прильотів з мінометів та артилерії.

Внаслідок мінометного обстрілу села Горки Новослобідської громади пошкоджено 5 жилих будинків, пункт здоров’я та лінії електропередач.

Артилерійським обстрілом села Будівельне Глухівської громади пошкоджено 6 будинків, знищено приватний магазин. Поранень зазнала одна цивільна особа".

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Теми: Сумська областьвійна
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