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Обстрелы Сумщины: повреждены пункт здоровья, магазин и дома, есть раненый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 21:20
Обстрелы Сумщины: повреждены пункт здоровья, магазин и дома, есть раненый
Сумская область

В результате обстрелов Сумщины в воскресенье ранен один гражданский, повреждены дома, пункт здоровья, магазин.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "В течение дня россияне совершили обстрелы 4 территориальных общин области: Белопольской, Глуховской, Новослободской, Хотинской. Было зафиксировано 76 прилетов из минометов и артиллерии.

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В результате минометного обстрела села Горки Новослободской громады повреждены 5 жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач.

Артиллерийским обстрелом села Строительное Глуховской громады повреждены 6 домов, уничтожен частный магазин. Ранения получил один гражданский человек".

Темы: Сумская областьвойна
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