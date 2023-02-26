Обстрелы Сумщины: повреждены пункт здоровья, магазин и дома, есть раненый

В результате обстрелов Сумщины в воскресенье ранен один гражданский, повреждены дома, пункт здоровья, магазин.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "В течение дня россияне совершили обстрелы 4 территориальных общин области: Белопольской, Глуховской, Новослободской, Хотинской. Было зафиксировано 76 прилетов из минометов и артиллерии.

Реклама:

В результате минометного обстрела села Горки Новослободской громады повреждены 5 жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач.

Артиллерийским обстрелом села Строительное Глуховской громады повреждены 6 домов, уничтожен частный магазин. Ранения получил один гражданский человек".