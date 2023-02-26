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У Києві й низці областей повітряна тривога, працює ППО

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 23:36
карта повітряних тривог станом на 23:35

У Києві та Київській області, а також у Чернігівській та Полтавській областях у неділю ввечері оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua, УП, Київська ОВА, голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Деталі: Кореспонденти УП повідомляють про звук вибуху, схожий на роботу ППО, у столиці.

Станом на 23:35 тривогу оголошено у цих трьох областях, а також у частині Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Також традиційно тривога зберігається на Луганщині та в окупованому Криму.

Пізніше у Київській ОВА повідомили, що над регіоном виявлені ворожі повітряні цілі, працює ППО.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що ППО працює у Броварському та Бориспільському районах Київщини.

Тривога поширилася також на Житомирську, Дніпропетровську, Харківську та Донецьку області. 

ВІДЕО ДНЯ

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що область атакують "Шахеди", ППО успішно працює.

"В області "Шахеди". Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", - написав він.

Теми: повітряна тривогаКиїв
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