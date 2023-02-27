У Хмельницькому пролунали вибухи – ОВА

ПОВІТРЯНА АТАКА НА УКРАЇНУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З АРМІЯІНФОРМ

У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram

Пряма мова: "Пролунав вибух у Хмельницькому. Деталі згодом. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!".

Реклама:

Деталі: О 01:30 у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Оновлено о 02:45. У Хмельницькому пролунав ще один вибух, повідомив Гамалій.

Оновлено о 03:15. Очільник ОВА повідомив про третій вибух у Хмельницькому.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: