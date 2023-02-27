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У Хмельницькому пролунали вибухи – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 01:24
У Хмельницькому пролунали вибухи – ОВА
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У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram

Пряма мова: "Пролунав вибух у Хмельницькому. Деталі згодом. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!".

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Деталі: О 01:30 у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Оновлено о 02:45. У Хмельницькому пролунав ще один вибух, повідомив Гамалій. 

Оновлено о 03:15. Очільник ОВА повідомив про третій вибух у Хмельницькому. 

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Ввечері 26 лютого у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
  • Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед"

Теми: Хмельницькийповітряна тривогавибух
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