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У Києві й низці областей оголошували повітряну тривогу

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 00:05
У Києві й низці областей оголошували повітряну тривогу
карта повітряних тривог станом на 23:35

У Києві та Київській області, а також у низці інших областей оголошували повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua, УП, Київська ОВА, голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, "Суспільне"

Деталі: Кореспонденти УП повідомляють про звук вибуху, схожий на роботу ППО, у столиці.

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Станом на 23:35 тривогу оголошено у цих трьох областях, а також у частині Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Також традиційно тривога зберігається на Луганщині та в окупованому Криму.

Пізніше у Київській ОВА повідомили, що над регіоном виявлені ворожі повітряні цілі, працює ППО.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що ППО працює у Броварському та Бориспільському районах Київщини.

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Тривога поширилася також на Житомирську, Дніпропетровську, Харківську та Донецьку області. 

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що область атакують "Шахеди", ППО успішно працює.

"В області "Шахеди". Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", - написав він.

Доповнено о 01:05. Київська МВА повідомила про повітряну атаку на столицю. Попередньо Київ атакують ударні безпілотники. 

"Повітряна атака на Київ. В повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти. Попередньо, це ударні БПЛА. Працює ППО", - йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

Доповнено о 01:15. "Суспільне" повідомляє у Telegram про звуки вибухів у Запоріжжі.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Доповнено о 02:05. У Київській області все ще зберігається небезпека. У Київській ОВА закликали мешканців області перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Доповнено о 03:15. У Хмельницькому під час тривоги прогриміли три вибухи.

Доповнено о 04:30. Повітряна тривога поширилася на Чернівецьку, Сумську та Харківську області. 

Доповнено о 04:55. В усіх областях України - відбій повітряної тривоги. 

Теми: повітряна тривогаКиїв
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