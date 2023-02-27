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У Києві й низці областей оголошували повітряну тривогу

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 01:05
карта повітряних тривог станом на 23:35

У Києві та Київській області, а також у низці інших областей оголошували повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua, УП, Київська ОВА, голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, "Суспільне"

Деталі: Кореспонденти УП повідомляють про звук вибуху, схожий на роботу ППО, у столиці.

Станом на 23:35 тривогу оголошено у цих трьох областях, а також у частині Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Також традиційно тривога зберігається на Луганщині та в окупованому Криму.

Пізніше у Київській ОВА повідомили, що над регіоном виявлені ворожі повітряні цілі, працює ППО.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що ППО працює у Броварському та Бориспільському районах Київщини.

Тривога поширилася також на Житомирську, Дніпропетровську, Харківську та Донецьку області. 

ВІДЕО ДНЯ

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що область атакують "Шахеди", ППО успішно працює.

"В області "Шахеди". Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", - написав він.

Доповнено о 01:05. Київська МВА повідомила про повітряну атаку на столицю. Попередньо Київ атакують ударні безпілотники. 

"Повітряна атака на Київ. В повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти. Попередньо, це ударні БПЛА. Працює ППО", - йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

Доповнено о 01:15. "Суспільне" повідомляє у Telegram про звуки вибухів у Запоріжжі.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Доповнено о 02:05. У Київській області все ще зберігається небезпека. У Київській ОВА закликали мешканців області перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Доповнено о 03:15. У Хмельницькому під час тривоги прогриміли три вибухи.

Доповнено о 04:30. Повітряна тривога поширилася на Чернівецьку, Сумську та Харківську області. 

Доповнено о 04:55. В усіх областях України - відбій повітряної тривоги. 

Теми: повітряна тривогаКиїв
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