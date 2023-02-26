Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв погрожує знищити людство: Світ без Росії нам не потрібен

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 23:57
Дмитро Медведєв, фото Getty Images

Заступник керівника Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує, що, якщо постане питання про існування Росії, під питанням буде існування самої людської цивілізації.

Джерело: Медведєв у своїй статті для "Известий"

Дослівно: "Якщо всерйоз постане питання про існування самої Росії, воно буде вирішено аж ніяк не на українському фронті. А разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути жодних двозначностей. Світ без Росії нам не потрібен".

Деталі: Заступник голови Радбезу країни-агресора заявив, що вороги Росії займаються накачуванням "київського режиму" зброєю і перешкоджають можливим переговорам.

"Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їхні цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Краху. Апокаліпсису. Коли про колишнє життя доведеться забути на століття, поки не перестануть випромінювати радіацію димні завали", - погрожує він.

Водночас Медведєв заявляє, що Росія "такого не допустить".

"Західні країни із сателітами – лише 15% населення планети. Нас набагато більше, і ми набагато сильніші. Спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів – запорука збереження майбутнього для всього нашого світу", - вважає він.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Медведєввійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЄС відклав до 2024 року обов’язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу

Зеленський про Ставку: Готуємося знову активно діяти для звільнення нашої землі

доповнено, відеоПоліція затримала підлітків-засновників каналів "Редан" у двох містах

У МЗС відреагували на поїздку журналістів NBC до окупованого Криму

За два дні по Україні було близько 30 зібрань молоді з руху "ПВК Редан"

Генштаб: Ворог не припиняє штурмувати Бахмут, на півдні – створює умови для наступу

Усі новини...
Медведєв
Канада запроваджує санкції проти заступників прем’єра РФ і сім’ї Мєдвєдєва – прем’єр
До річниці вторгнення Росії Медведєв захотів усунути "кордони загроз" до Польщі
Медведєв вирішив, що Байден у Києві "клявся у вірності неонацистському режиму"
Останні новини
02:21
Китай витрачає мільярди доларів на проросійську пропаганду – ЗМІ
01:26
У Білорусі затримали 200 прихильників "Редана" – МВС
01:08
Нідерланди продовжують продавати в Росію квіти – вони "роблять людей щасливими"
00:48
Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА – Полтавська ОВА
00:30
Пентагон заявив, що нема доказів витоку американської зброї з України
23:57
оновленоУ Києві й низці областей оголошувалась повітряна тривога
23:50
ЄС відклав до 2024 року обов’язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу
23:45
Європарламент заборонить користуватись TikTok
23:43
Зеленський анонсував український офіс МКС і покарання Росії за геноцидну політику
23:16
Майже половина угорців підтримують санкції проти РФ, серед виборців Орбана таких чверть
Усі новини...