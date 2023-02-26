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Медведєв погрожує знищити людство: Світ без Росії нам не потрібен

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 22:57
Медведєв погрожує знищити людство: Світ без Росії нам не потрібен
Дмитро Медведєв, фото Getty Images

Заступник керівника Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує, що, якщо постане питання про існування Росії, під питанням буде існування самої людської цивілізації.

Джерело: Медведєв у своїй статті для "Известий"

Дослівно: "Якщо всерйоз постане питання про існування самої Росії, воно буде вирішено аж ніяк не на українському фронті. А разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути жодних двозначностей. Світ без Росії нам не потрібен".

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Деталі: Заступник голови Радбезу країни-агресора заявив, що вороги Росії займаються накачуванням "київського режиму" зброєю і перешкоджають можливим переговорам.

"Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їхні цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Краху. Апокаліпсису. Коли про колишнє життя доведеться забути на століття, поки не перестануть випромінювати радіацію димні завали", - погрожує він.

Водночас Медведєв заявляє, що Росія "такого не допустить".

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"Західні країни із сателітами – лише 15% населення планети. Нас набагато більше, і ми набагато сильніші. Спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів – запорука збереження майбутнього для всього нашого світу", - вважає він.

Теми: Медведєввійна
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