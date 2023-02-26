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Медведев угрожает уничтожить человечество: Мир без России нам не нужен

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 22:57
Медведев угрожает уничтожить человечество: Мир без России нам не нужен
Дмитрий Медведев, фото Getty Images

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает, что, если встанет вопрос о существовании России, под вопросом будет существование самой человеческой цивилизации.

Источник: Медведев в своей статье для "Известий"

Дословно: "Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен".

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Детали: Замглавы Совбеза страны-агрессора заявил, что враги России занимаются накачиванием "киевского режима" оружием и препятствуют возможным переговорам.

"Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", - угрожает он.

В то же время Медведев заявляет, что Россия "такого не допустит".

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"Западные страны с сателлитами — лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего мира", — считает он.

Темы: Медведеввойна
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