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Путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну – директор ЦРУ

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 01:56
ВІЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що президент Володимир Путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну у війні проти Росії.

Джерело: Бернс, якого цитує AP

Деталі: Директор ЦРУ переконаний, що Путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну. За його словами, російський президент вважає, що в американців "синдром дефіциту уваги", а тому вони з часом "перейдуть до іншого питання".

Бернс розповів, що під час зустрічі у листопаді начальник російської розвідки Сергій Наришкін продемонстрував "почуття зухвалості та гордині", яке відображало власні переконання Путіна, що "він може змусити час працювати на нього та вірить, що він може зневажати українці та може виснажити наших європейських союзників". Ця розмова, сказав директор ЦРУ, була "досить сумною".

За словами Бернса, Путін "надто впевнений" у своїх можливостях підкорити Україну. "Я думаю, що зараз Путін надто впевнений у своїй здатності виснажити Україну", – сказав він. 

Бернс додав, що "в якийсь момент йому доведеться зіткнутися зі зростаючими витратами, а також з тим, що люди в трунах повертатимуться додому у найбідніші регіони Росії", звідки, за його словами, мобілізовано багато людей, яких "кидають як гарматне м'ясо".

Теми: СШАУкраїнаПутін
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