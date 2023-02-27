Путин недооценивает решимость США поддерживать Украину – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что президент Владимир Путин недооценивает решимость США поддерживать Украину в войне против России.

Источник: Бернс, которого цитирует AP

Детали: Директор ЦРУ убежден, что Путин недооценивает решимость США поддерживать Украину. По его словам, российский президент считает, что у американцев "синдром дефицита внимания", а потому они со временем "перейдут к другому вопросу".

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Бернс рассказал, что во время встречи в ноябре начальник российской разведки Сергей Нарышкин продемонстрировал "чувство дерзости и гордыни", которое отражало собственные убеждения Путина, что "он может заставить время работать на него и верит, что он может презирать украинцев и может истощить наших европейских союзников". Этот разговор, сказал директор ЦРУ, был "довольно печальным".

По словам Бернса, Путин "слишком уверен" в своих возможностях покорить Украину. "Я думаю, что сейчас Путин слишком уверен в своей способности истощить Украину", – сказал он.

Бернс добавил, что "в какой-то момент ему придется столкнуться с растущими расходами, а также с тем, что люди в гробах будут возвращаться домой в самые бедные регионы России", откуда, по его словам, мобилизовано много людей, которых "бросают как пушечное мясо".